В Криворожском районе ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА
Киев • УНН
В Криворожском районе Днепропетровской области защитники сбили вражеский беспилотник "шахед"
В Криворожском районе Днепропетровской области ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Около полуночи в Криворожском районе уничтожили БпЛА. Защитники из ВК "Восток" приземлили вражеский "шахед"
Остальная ночь во всех городах и селах региона, по его словам, была спокойной.
Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".
В Криворожском районе ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА
В Криворожском районе Днепропетровской области защитники сбили вражеский беспилотник "шахед".
Ночная атака рф на Киевщину: попаданий и пострадавших не зафиксировано
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По словам главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Райковича, в течение ночи противовоздушная оборона работала в Кировоградской области.