В Криворожском районе ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

В Криворожском районе Днепропетровской области ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Около полуночи в Криворожском районе уничтожили БпЛА. Защитники из ВК "Восток" приземлили вражеский "шахед" - сообщил Лысак в Telegram.

Остальная ночь во всех городах и селах региона, по его словам, была спокойной.

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В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов".