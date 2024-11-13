В Кривом Роге объявлен День траура из-за гибели матери с тремя детьми

Сегодня в Кривом Роге объявлен День траура в память о погибших во время российской атаки, состоявшейся накануне. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Напомним

В результате обстрела оборвались жизни четырех человек - матери и трех ее детей. Город склоняет головы в скорби, выражая соболезнования родным погибших.

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Тем временем обстрелы со стороны оккупантов не прекращаются. В течение последних суток под ударами оказались несколько районов Днепропетровской области. Враг атаковал Марганецкую громаду дроном-камикадзе, а по Никополю выпустил снаряды из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии. Повреждения получили несколько предприятий, однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

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