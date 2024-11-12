В Кривом Роге объявили траур по жертвам удара рф, который унес жизни матери с детьми

В Кривом Роге 13 ноября объявили День траура по жертвам ракетного удара рф, который унес жизни матери с тремя детьми, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Завтра, 13 ноября, в Кривом Роге объявлен день траура. Сердце разрывается... Враг унес жизни четырех человек: трех детей - двухмесячной Ульяны, Демида, которому было 2 года 9 месяцев, десятилетнего Кирилла и их матери Елены, которой было всего 32 года, - написал Вилкул. - Эта трагедия - еще одно кровавое преступление оккупантов, которым не может быть прощения».

Он указал, что еще 14 человек, среди которых есть дети, пострадали.

В Кривом Роге завершили поисковые работы: атака рф унесла жизни матери с тремя детьми