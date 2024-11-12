В Кривом Роге объявили траур по жертвам удара рф, который унес жизни матери с детьми
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела погибла семья из четырех человек - мать и трое детей в возрасте от 2 месяцев до 10 лет. Еще 14 человек получили ранения, среди пострадавших есть дети.
В Кривом Роге 13 ноября объявили День траура по жертвам ракетного удара рф, который унес жизни матери с тремя детьми, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Завтра, 13 ноября, в Кривом Роге объявлен день траура. Сердце разрывается... Враг унес жизни четырех человек: трех детей - двухмесячной Ульяны, Демида, которому было 2 года 9 месяцев, десятилетнего Кирилла и их матери Елены, которой было всего 32 года, - написал Вилкул. - Эта трагедия - еще одно кровавое преступление оккупантов, которым не может быть прощения».
Он указал, что еще 14 человек, среди которых есть дети, пострадали.
В Кривом Роге завершили поисковые работы: атака рф унесла жизни матери с тремя детьми12 ноября 2024, 07:18 • 19416 просмотров