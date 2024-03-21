В Крыму слышали звуки взрывов, сообщают о перекрытом "Крымском мосту"

После звуков взрывов во временно оккупированном Крыму, паблики сообщают о том, что оккупанты перекрыли так называемый "Крымский мост". Об этом пишет партизанское движение "Атеш", передает УНН.

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Жители Симферополя пишут о звуках взрывов. Также о звуках работы ПВО и характерных следах в небе сообщили горожане российского таганрога. Объявлено о дроновой опасности.

Позже местные СМИ и публики сообщили о перекрытии автомобильного движения по так называемому "крымскому мосту".

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