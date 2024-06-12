Глава подконтрольного рф парламента Крыма Владимир Константинов заявил о "национализации" имущества экс-премьера Украины Арсения Яценюка, певицы Джамалы и ее родственников Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на росСМИ, пишет УНН.

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В частности, речь идет о земельных участках и жилом здании в Алуште, оформленных на родственников исполнительницы.

Последним решением депутатов под национализацию также попали активы Арсения Яценюка - бенефициара компании "Антей 2012", - сказал Константинов.

По словам главы парламента, изъяты учебный корпус, гараж и большой земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали бывшему украинскому премьеру.

Ранее российские власти Крыма утверждали, что выручили от продажи "национализированного" имущества украинских граждан в Крыму 1,7 миллиарда рублей.

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