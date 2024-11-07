В кремле не исключили общения путина с Трампом до инаугурации
Киев • УНН
Представитель Кремля не исключил общения Путина с Трампом до инаугурации 47-го президента США. В то же время он отметил, что встреча лидеров требует тщательной подготовки, которая пока не ведется.
Общение российского диктатора Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до инаугурации не исключено, заявил спикер кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
Песков допустил общение Путина и Трампа до инаугурации 47-го президента США.
«Оно [общение] не исключено», - сказал Песков.
Как указывает российским телеграм-канал SHOT, представитель Кремля также отметил, что встреча лидеров двух стран невозможна без предварительной подготовки, однако пока такой работы не ведется.
«Сразу встреч не бывает. Любая встреча должна быть хорошо подготовлена», - сказал Песков.
В кремле не знают, будет ли путин поздравлять Трампа с победой6 ноября 2024, 11:42 • 20110 просмотров