В КГГА показали видеоинструкцию пользования э-билета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации разработали видеоролик, в котором ответили на самые распространенные вопросы пассажиров об использовании электронного билета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Департамент информационно-коммуникационных технологий и Департамент общественных коммуникаций совместно разработали видеоролик, который отвечает на самые распространенные вопросы пассажиров", - говорится в сообщении.
Указано, что в видеоинструкции есть ответы на вопрос:
• где можно использовать е-билет и как это делать;
• сколько стоит е-билет;
• где приобрести е-билет;
• как пополнить Kyiv Smart Card;
• где приобрести и как пользоваться одноразовым QR-билетом;
• что делать, если вы потеряли карту;
Напомним, турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях метро.