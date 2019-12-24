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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 8274 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 64129 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127283 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 132966 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 13:05 • 113644 просмотра

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В КГГА показали видеоинструкцию пользования э-билета

В КГГА показали видеоинструкцию пользования э-билета

Киев  •  УНН

 • 15194 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации разработали видеоролик, в котором ответили на самые распространенные вопросы пассажиров об использовании электронного билета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент информационно-коммуникационных технологий и Департамент общественных коммуникаций совместно разработали видеоролик, который отвечает на самые распространенные вопросы пассажиров", - говорится в сообщении.
Указано, что в видеоинструкции есть ответы на вопрос:
• где можно использовать е-билет и как это делать;
• сколько стоит е-билет;
• где приобрести е-билет;
• как пополнить Kyiv Smart Card;
• где приобрести и как пользоваться одноразовым QR-билетом;
• что делать, если вы потеряли карту;

Напомним, турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях метро.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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