В КГГА показали видеоинструкцию пользования э-билета

"Департамент информационно-коммуникационных технологий и Департамент общественных коммуникаций совместно разработали видеоролик, который отвечает на самые распространенные вопросы пассажиров", - говорится в сообщении.

Указано, что в видеоинструкции есть ответы на вопрос:

• где можно использовать е-билет и как это делать;

• сколько стоит е-билет;

• где приобрести е-билет;

• как пополнить Kyiv Smart Card;

• где приобрести и как пользоваться одноразовым QR-билетом;

• что делать, если вы потеряли карту;

Напомним, турникеты для QR-билетов установили на 39 станциях метро.