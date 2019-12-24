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В КМДА показали відеоінструкцію користування е-квитка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. В департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації розробили відеоролик, у якому відповіли на найпоширеніші запитання пасажирів про використання е-квитка. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Департамент інформаційно-комунікаційних технологій і Департамент суспільних комунікацій спільно розробили відеоролик, який відповідає на найпоширеніші питання пасажирів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у відеоінструкції є відповіді на запитання:
• де можна використовувати е-квиток та як це робити;
• скільки коштує е-квиток;
• де придбати е-квиток;
• як поповнити Kyiv Smart Card;
• де придбати і як користуватися одноразовим QR-квитком;
• що робити, якщо ви загубили картку;

Нагадаємо, турнікети для QR-квитків встановили на 39 станціях метро.

Українські Національні Новини

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