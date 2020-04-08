В Киеве уже сегодня начнут выплачивать пособие малообеспеченным семьям
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Выплата материальной помощи малозащищенным слоям населения к Пасхе начнется уже сегодня. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам. Мы раньше начинаем выплату материальной помощи к Пасхе. Потому что понимаем, как сложно в нынешней ситуации малообеспеченным людям. Так, выплаты получит более 289 тысяч киевлян из категорий малообеспеченных слоев населения. Выплаты начнутся уже сегодня”, — сказал Кличко.
Он также сообщил, что благодаря Единому координационному центру для помощи малозащищенным киевлянам, столичная власть аккумулировала более 20 тысяч наборов первой необходимости.
“10 тысяч из них уже доставлены тем, кто нуждается в помощи. К концу недели, доставят другую часть”, — сказал мэр города.
Как сообщал УНН, за этот отопительный сезон киевляне потребили на 3,2 млрд грн меньше газа, чем в предыдущем.