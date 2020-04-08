В Киеве уже сегодня начнут выплачивать пособие малообеспеченным семьям

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90099 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101427 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103555 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102738 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110872 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100101 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104727 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106516 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131460 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве уже сегодня начнут выплачивать пособие малообеспеченным семьям

В Киеве уже сегодня начнут выплачивать пособие малообеспеченным семьям

Киев  •  УНН

 • 27843 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Выплата материальной помощи малозащищенным слоям населения к Пасхе начнется уже сегодня. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Город продолжает помогать социально незащищенным киевлянам. Мы раньше начинаем выплату материальной помощи к Пасхе. Потому что понимаем, как сложно в нынешней ситуации малообеспеченным людям. Так, выплаты получит более 289 тысяч киевлян из категорий малообеспеченных слоев населения. Выплаты начнутся уже сегодня”, — сказал Кличко.

Он также сообщил, что благодаря Единому координационному центру для помощи малозащищенным киевлянам, столичная власть аккумулировала более 20 тысяч наборов первой необходимости.

“10 тысяч из них уже доставлены тем, кто нуждается в помощи. К концу недели, доставят другую часть”, — сказал мэр города.

Как сообщал УНН, за этот отопительный сезон киевляне потребили на 3,2 млрд грн меньше газа, чем в предыдущем.

Украинские Национальные Новости

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