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В Києві вже сьогодні почнуть виплачувати допомогу малозабезпеченим сім’ям

В Києві вже сьогодні почнуть виплачувати допомогу малозабезпеченим сім’ям

Київ • УНН

 • 27846 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Виплата матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення до Великодня почнеться вже сьогодні. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Місто продовжує допомагати соціально-незахищеним киянам. Ми раніше починаємо виплату матеріальної допомоги до Великодня. Бо розуміємо, як складно в нинішній ситуації малозабезпеченим людям. Так, виплати отримає понад 289 тисяч киян з категорій малозахищених верств населення. Виплати розпочнуться вже сьогодні”, — сказав Кличко.

Він також повідомив, що завдяки Єдиному координаційному центру для допомоги малозахищеним киянам, столична влада акумулювала понад 20 тисяч наборів першої необхідності.

“10 тисяч із них уже доставлені тим, хто потребує допомоги. До кінця тижня, доставлять іншу частину”, — сказав мер міста.

Як повідомляв УНН, за цей опалювальний сезон кияни спожили на 3,2 млрд грн менше газу, ніж у попередньому.

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