В Киеве перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В центре Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения скорая помощь перевернулась на бок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиция Киева в telegram-канале.
"Сегодня около 14:30 на перекрестке улиц Жилянская и Антоновича произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей (скорая помощь - ред.) перевернулся на бок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время участников ДТП осматривают медики. Патрульные и следователи устанавливают все обстоятельства столкновения и ожидают от врачей результатов осмотра участников ДТП.
Напомним, в Украине произошло 876 дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки.