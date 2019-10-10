В Києві перевернулася швидка допомога, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В центрі Києва сталася ДТП за участі двох автомобілів. В результаті зіткнення швидка допомога перевернувся на бік. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліція Києва у telegram-каналі.
"Сьогодні, близько 14:30 на перехресті вулиць Жилянська та Антоновича сталась ДТП за участі двох автомобілів. В результаті зіткнення один з автомобілів (швидка допомога - ред.) перевернувся на бік",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі учасників ДТП оглядають медики. Патрульні та слідчі встановлюють усі обставини зіткнення та очікують від лікарів на результати огляду учасників ДТП.
Нагадаємо, в Україні сталось 876 дорожньо-транспортних пригод за минулу добу.