В Києві перевернулася швидка допомога, є постраждалі

"Сьогодні, близько 14:30 на перехресті вулиць Жилянська та Антоновича сталась ДТП за участі двох автомобілів. В результаті зіткнення один з автомобілів (швидка допомога - ред.) перевернувся на бік",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі учасників ДТП оглядають медики. Патрульні та слідчі встановлюють усі обставини зіткнення та очікують від лікарів на результати огляду учасників ДТП.

Нагадаємо, в Україні сталось 876 дорожньо-транспортних пригод за минулу добу.