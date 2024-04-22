В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

В китайской провинции Гуандун в течение почти недели идут сильные ливни: значительные территории ряда городов затоплены в связи с тем, что уровень воды в реке Бэй превысил 50-летний максимум. Об этом передает УНН с ссылкой на South China Morning Post.

Детали

На юге Китая, в провинции Гуандун уже более четырех дней идут сильные ливни. Значительные территории затоплены из-за того, что уровень воды в реке Бэй превысил 50-летний максимум. Сообщается о гибели 4 человек, кроме того десять пропали без вести в городах Шаогуань и Цинъюань. Более 110 000 жителей были переселены из пострадавших районов. Целые населенные пункты под водой, разрушены мосты, дороги и дома тонут под оползнями, пишут СМИ.

Справочно

Провинция Гуандун на юге КНР - одна из важнейших провинций для экономики страны, там проживает более 137 миллионов человек. Город Циньюань, большие районы которого сейчас совсем затоплены, расположен примерно в 175 километрах к северо-западу от Гонконга.

Напомним,

В Казахстане продолжаются паводки, в восьми регионах действует режим ЧС местного масштаба. Уже эвакуированы более 113 тысяч человек. Аким Уральска призывает жителей города эвакуироваться. Для борьбы с паводком по железной дороге перебрасывают технику. Причиной такого рекордного паводка называют в том числе большое количество снега.

Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.