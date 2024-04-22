В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

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Люди, переодетые в гусей, протестовали против Даниила Гетманцева, председателя налогового комитета Верховной Рады, на Mind Entrepreneur Summit 2024, обвиняя его в давлении на бизнес с помощью таких действий, как блокирование налоговых накладных и внесение компаний в списки рискованных.
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Хотел скрыть гранаты: 26-летний подозреваемый в убийстве полицейского дал показания в суде (ВИДЕО)
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