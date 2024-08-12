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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

В Китае отреагировали на ситуацию в курской области: призывают стороны к соблюдению "трех принципов"

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 10:29  •  26491 просмотра

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МИД Китая прокомментировал ситуацию в Курской области РФ, призвав стороны придерживаться принципов деэскалации. Китай продолжит поддерживать связь с международным сообществом для политического урегулирования кризиса.

МИД Китая прокомментировал ситуацию в курской области рф, призвав стороны придерживаться "трех принципов", пишет УНН.

Детали

"Мы отметили развитие событий. Позиция Китая в украинском вопросе последовательна и понятна. Китайская сторона призывает все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно: не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не разжигать огонь ни одной из сторон. Мы продолжим поддерживать связь с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", - ответил представитель МИД КНР на просьбу прокомментировать ситуацию в курской области рф.

Напомним

В курской области рф с 6 августа сообщается о боевых действиях после сообщений о "прорыве" границы и "заходе" украинских сил. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Также в курской области, а также в белгородской и брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация12 августа 2024, 09:37 • 17884 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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