Ситуация в курской области рф: в беловском районе заявили о "напряженной обстрановке", продолжается эвакуация

Утром в понедельник власти беловского района курской области рф сообщили, что ситуация остается очень напряженной, эвакуация населения продолжается, пишет УНН.

Детали

Глава беловского района николай волобуев в телеграм-канале заявил, что "обстановка очень напряженная" и призвал всех, кто может, самостоятельно прибыть к пунктам сбора, откуда будут предоставлены автобусы.

И.о. губернатора курской области рф алексей смирнов в телеграм-канале также отметил, что эвакуация продолжается: "Относительно ситуации в беловском районе. Региональным оперштабом принято решение - вывозить жителей. Поручил региональному минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах".

Тем временем в сети продолжают появляться видео с местными жителями, где женщина общается на украинском языке, и пленными. А также кадры с разбитыми авто, как утверждается, в районе суджи курской области рф.

Напомним

В курской области рф с 6 августа сообщается о боевых действиях после сообщений о "прорыве" границы и "заходе" украинских сил. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Также в курской области, а также в белгородской и брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Атака дронів на військовий аеродром у підмосков'ї, звіт про БПЛА у трьох областях, евакуація на бєлгородщині і дані ISW про курщину: ситуація у рф