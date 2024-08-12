Атака дронов на военный аэродром в подмосковье, отчет о БПЛА в трех областях, эвакуация на белгородщине и данные ISW о курщине: ситуация в рф

По данным российских пабликов, возле военного аэродрома "чкаловский" в подмосковье ночью сбивали дроны. минобороны рф утверждает об "уничтожении" 18 дронов в трех областях за ночь, не упоминая о подмосковье. Из краснояружского района белгородской области тем временем объявили эвакуацию из-за "активности на границе", а ISW дал обновление по курской области россии, пишет УНН.

Детали

В подмосковном щелково ночью жители слышали стрельбу и тревогу. и российские милблогеры сообщали о якобы "отбитой" атаке на военный аэродром "чкаловский".

Между тем минобороны рф утверждает, что за ночь их ПВО уничтожила 18 дронов над курской (11), белгородской (5) и воронежской (2) областями россии.

При этом губернатор ростовской области василий голубев также сообщил об уничтожении четырех БПЛА на юго-западе ростовской области. По его словам, пострадавших нет.

минобороны рф не упоминает дроны, о которых написал губернатор ростовской области, а также атаку на военный аэродром "чкаловский" в подмосковье.

Тем временем губернатор белгородской области рф сообщил об эвакуации жителей краснояружского района в более безопасные места. Причиной стала "активность на границе".

Заявив о "тревожном утре", он указал, что "...чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в краснояружском районе, в более безопасные места". По его словам, для вывоза жителей направлен транспорт.

краснояружский район расположен на северо-западе белгородской области, от райцентра, красной яруги, до суджи в курской области - примерно 45 км.

По данным ISW, "геолокационные кадры и российские и украинские репортажи от 10 и 11 августа свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись на запад и северо-запад в курской области, хотя российские источники преимущественно утверждали, что российские силы стабилизировали ситуацию".

Ранее в сети появилось видео, где, как сообщается, предположительно взяты в плен чеченцы из "ахмата". Когда и где именно были сделаны эти кадры - неизвестно. У мужчин завязаны глаза, а один из них отвечает военному, что он "из грозного". Канал "Хочу жить" пишет, что "рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы".