В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

Китайские государственные СМИ сообщили во вторник, что суд в центральной китайской провинции Хубэй приговорил бывшего президента Китайской футбольной ассоциации (CFA) Чэнь Суюаня к пожизненному заключению после того, как признал его виновным в помощи в организации матчей и использовании различных должностей для совершения финансовых преступлений. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Суд установил, что в период с 2010 по 2023 год Чен получил взятки и ценные вещи на сумму более 10,3 миллиона евро.

Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что все личное имущество Чэня будет конфисковано, а его незаконные доходы будут изъяты и переданы в государственную казну Китая

Другие высокопоставленные спортивные чиновники получили тюремные сроки за получение взятки.

Среди них были бывший глава Национальной легкоатлетической ассоциации Хун Чен, которого приговорили к 13 годам; бывший высокопоставленный футбольный чиновник Чэнь Юнлян, который получил 14 лет; и Донг Чжэн, бывший генеральный директор Китайской футбольной ассоциации Super League Company, который был приговорен к восьми годам.

Суд заявил, что Чэнь "причинил огромный вред футболу в Китае".

Дополнение

В феврале 2023 года стало известно, что дисциплинарная комиссия расследует тогдашнего президента ФА. Чэнь было предъявлено обвинение в сентябре прошлого года. В январе китайское телевидение транслировало документальный фильм, в котором Чэнь сделал якобы признание.

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