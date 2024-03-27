В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
kitaiКитай
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  109214 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  107284 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  125174 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  119742 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141982 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134027 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179408 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167036 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155474 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216139 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Новости по теме
В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

  •  15464 просмотра
Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро

Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро

  •  20691 просмотра
Джо Байден назвал Путина "мясником"

Джо Байден назвал Путина "мясником"

  •  22197 просмотра
Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора

Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора

  •  16996 просмотра
В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"

В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"

  •  21723 просмотра
Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

  •  19411 просмотра
Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

  •  20792 просмотра
Армия Израиля заявила о ликвидации двух лидеров ХАМАСа

Армия Израиля заявила о ликвидации двух лидеров ХАМАСа

  •  17992 просмотра
В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДов

В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДов

  •  18423 просмотра
Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

  •  17619 просмотра

Популярные

Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

Правительства Украины и Польши встретятся 28 марта. На повестке дня - вопросы оружия, экономики и "протокол разногласий"

  •  51555 просмотра
Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

  •  51751 просмотра
Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

Франция в ближайшее время поставит Украине 78 гаубиц Caesar: что известно

  •  58935 просмотра
Прокуроры начали расследование по уничтожению оккупантами древнего кургана Дед в Мариуполе

Прокуроры начали расследование по уничтожению оккупантами древнего кургана Дед в Мариуполе

  •  55939 просмотра
Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

  •  59145 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  454849 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  409621 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  427354 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  448188 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  537056 просмотра

В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чэнь Суюань был приговорен к пожизненному заключению за договорные матчи и финансовые преступления, связанные со взятками на сумму более 10,3 миллиона евро.

спорт •   •  15464 просмотра
В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку

Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро

Бразилия и Франция объявили об инвестиционном плане на сумму 1 миллиард евро в течение следующих четырех лет, направленном на защиту тропических лесов Амазонии, продвижение биоэкономики, создание рынка углеродных квот и поддержку коренных общин.

Экономика •   •  20691 просмотра
Бразилия и Франция объявили инвестиционный план Amazon на 1 миллиард евро

Джо Байден назвал Путина "мясником"

Джо Байден назвал Владимира Путина "мясником" и заявил, что США могли бы защитить Украину от российского президента.

Война •   •  22197 просмотра
Джо Байден назвал Путина "мясником"

Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора

Болгарские таможенники изъяли около 170 кг кокаина на сумму 6,2 млн евро, скрытых в грузе бананов из Эквадора.

Криминал и ЧП •   •  16996 просмотра
Болгария конфисковала около 170 кг кокаина, которые перевозили в бананах из Эквадора

В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"

Государственный департамент США отверг обвинения России в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити", заявив об отсутствии доказательств причастности Украины и назвав эти обвинения российской пропагандой, направленной на оправдание агрессии против Украины.

Война •   •  21723 просмотра
В Госдепе отвергли обвинения РФ в причастности Украины к атаке на "Крокус Сити"

Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

Латвийская авиакомпания Air Baltic планирует возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу сразу после открытия воздушного пространства Украины после проверки готовности аэропорта "Борисполь".

Анонсы •   •  19411 просмотра
Air Baltic планирует возобновить полеты в Украину, как только воздушное пространство откроется

Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

Российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а Пентагон заявил, что готов защищать каждый дюйм территории НАТО в случае нападения на союзника, одновременно предоставляя приоритет оказанию необходимой военной помощи Украине.

Война •   •  20792 просмотра
Пентагон прокомментировал российскую ракету в Польше

Армия Израиля заявила о ликвидации двух лидеров ХАМАСа

Израильская армия утверждает, что ликвидировала двух лидеров ХАМАС, Марвана Иссу и Гази Абу Тамаа, в результате авиаударов по Газе в начале марта.

Война •   •  17992 просмотра
Армия Израиля заявила о ликвидации двух лидеров ХАМАСа

В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДов

Более 100 человек госпитализированы и 2 смерти зарегистрировано в Японии после употребления диетических добавок, содержащих ферментированный красный дрожжевой рис от Kobayashi Pharmaceutical.

Общество •   •  18423 просмотра
В Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДов

Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

Дания продаст Аргентине 24 истребителя F-16 за $300 млн, пообещав 19 Украине.

Новости Мира •   •  17619 просмотра
Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн