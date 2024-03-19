В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

Парламент Гонконга единогласно принял новый закон, предусматривающий наказания вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", мятеж, измену и шпионаж, статьи которого описаны расплывчато и могут использоваться для борьбы с идеей независимости города. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Парламент Гонконга, состоящий из лояльных Китаю депутатов, принял новый закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", мятеж, измену и шпионаж. Однако новые санкции уголовных статей в нем прописаны крайне размыто.

Закон, известный как "статья 23", прошел через парламент меньше чем за две недели. Как заявил глава гонконгской администрации Джон Ли, новый закон нужен для защиты от "потенциальных диверсий и подводных течений, пытающихся сеять смуту", и особенно от "идей о независимости Гонконга".

Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян заявил, что скорейшее принятие нового законодательства защитит основные национальные интересы и позволит Гонконгу сосредоточиться на экономическом развитии.

Контекст

Пекин в 2020 году издал закон о национальной безопасности для Гонконга, что позволило властям нейтрализовать мощное протестное движение в городе. После издания данного закона в Гонконге были арестованы десятки людей.

Коммунистическая партия Китая могла отслеживать протестующих в Гонконге с помощью TikTok