В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  139937 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133513 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132099 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191763 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191007 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187786 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170706 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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18 марта 2024, 13:13  •  154476 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

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13 марта 2024, 09:59  •  383057 просмотра

В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

Парламент Гонконга единогласно принял новый закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "внешнее вмешательство", подстрекательство, измену и шпионаж, который может быть использованы для борьбы с идеей о независимости Гонконга.

Новости Мира •   •  8629 просмотра
В Гонконге принят закон о пожизненном заключении за мятеж, государственную измену и шпионаж

Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему

На временно оккупированных территориях противник запретил личному составу общаться с местными жителями, если это не предусмотрено служебными обязанностями, из-за большого количества информации, которую местные жители передают Вооруженным силам Украины, что свидетельствует о неподконтрольности и временном присутствии оккупантов.

Война •   •  10232 просмотра
Враг запретил личному составу разговаривать с населением оккупированных территориях: почему

Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Финляндия выделяет 30 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.

Война •   •  10129 просмотра
Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

"Рамштайн-20": Остин заявил, что контактная группа движется "на полной скорости" для предоставления Украине необходимого

Контактная группа под председательством министра обороны США Ллойда Остина продолжает полным ходом работать над предоставлением Украине возможностей, необходимых для противостояния российской агрессии, о чем было заявлено во время 20-й встречи в Рамштайнском формате.

Война •   •  10484 просмотра
"Рамштайн-20": Остин заявил, что контактная группа движется "на полной скорости" для предоставления Украине необходимого

В Легионе "Свобода России" показали, как уничтожают приоритетные цели на белгородщине

Легион "Свобода России" обнародовал кадры, на которых видно, как их взвод беспилотников "Гроза" уничтожает российские военные цели и технику в Белгородской области вблизи Журавлевки, нанося значительные потери российским войскам.

Война •   •  10116 просмотра
В Легионе "Свобода России" показали, как уничтожают приоритетные цели на белгородщине

Украина постепенно интегрируется в европейские энергорынки: Минэнерго призвало бизнес к новым инвестициям в энергетику

В Минэнерго обсудили важность привлечения бизнеса к процессам восстановления и усиления энергетического сектора, развития энергетической инфраструктуры и интеграции украинских энергетических рынков в европейские.

Экономика •   •  12022 просмотра
Украина постепенно интегрируется в европейские энергорынки: Минэнерго призвало бизнес к новым инвестициям в энергетику

Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию российских активов

Шмыгаль обсудил с премьер-министром Люксембурга Фриденом вопрос конфискации российских активов и восстановления Украины.

политика •   •  10593 просмотра
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию российских активов

В ЕС заявили о плане поставить миллион боеприпасов Украине до конца года, а до конца марта - около половины

ЕС планирует поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца 2024 года, причем около полумиллиона снарядов ожидается до конца марта.

Война •   •  11262 просмотра
В ЕС заявили о плане поставить миллион боеприпасов Украине до конца года, а до конца марта - около половины

рф значительно потеряла способности минировать акваторию морей - Плетенчук

россия не использует авиацию для минирования морей уже несколько месяцев после потери очередного Су-24, который сбросил донные мины, но многие морские мины остаются в море, двигаясь непредсказуемо и требуя постоянных усилий по поиску и обезвреживанию.

Война •   •  11432 просмотра
рф значительно потеряла способности минировать акваторию морей - Плетенчук

Несмотря на войну, Украине удалось ввести более 600 МВт новых мощностей из возобновляемых источников энергии – Минэнерго

Украина активно интегрирует свои энергетические рынки в европейские, сосредотачиваясь на развитии возобновляемой энергетики, привлечении инвестиций и имплементации энергетического законодательства ЕС для повышения гибкости и стабильности рынка электроэнергии.

Экономика •   •  13979 просмотра
Несмотря на войну, Украине удалось ввести более 600 МВт новых мощностей из возобновляемых источников энергии – Минэнерго