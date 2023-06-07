Коммунистическая партия Китая могла отслеживать протестующих в Гонконге с помощью TikTok

Детали

Бывший руководитель отдела разработки ByteDance в США Интао Ю, заявил, что те же самые люди имели доступ к данным пользователя в США, но компания это обвинение отрицает.

Ю, который работал в компании в 2018 году, выдвинул обвинения по делу о неправомерном увольнении, поданное в мае в Верховный суд Сан-Франциско. В документах, поданных в суд, он указал, что ByteDance имеет учетные данные «суперпользователя», которые позволяют специальному комитету членов Коммунистической партии Китая просматривать все данные, собранные ByteDance, включая данные пользователей из США.

Учетные данные действовали как «черный ход к любому барьеру, который ByteDance установил для защиты данных от слежки КПК», — говорится в документе.

Ю сообщил, что он видел, как учетные данные использовались для слежки за протестующими в Гонконге и активистами за гражданские права, отслеживая их местонахождение и устройства, их сетевую информацию, идентификацию SIM-карт, IP-адреса и связь.

В заявлении ByteDance говорится, что обвинения Ю были «безосновательными».

«Интересно, что господин Ю ни разу не выдвигал подобных обвинений за пять лет, прошедших с тех пор, как в июле 2018 года его работа во Flipagram была прекращена», — заявила компания, имея в виду приложение, которое ByteDance позже закрыл по деловым причинам.

Дополнения

TikTok находится под пристальным вниманием в США и во всем мире в отношении того, как он обрабатывает данные и представляет ли он угрозу национальной безопасности.

В материковом Китае ByteDance управляет Douyin, ориентированным на внутренний рынок. TikTok — это глобальное приложение, доступное в большинстве других стран. Он также был доступен в Гонконге, пока TikTok не ушел с рынка в 2020 году после введения радикального закона о национальной безопасности.