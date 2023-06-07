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Комуністична партія Китаю могла відслідковувати протестувальників у Гонконгу за допомогою TikTok

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Колишній керівник китайської компанії ByteDance, якій належить популярний додаток TikTok, у судовому позові заявляє, що деякі члени правлячої Комуністичної партії використовували дані, що зберігаються в компанії, для ідентифікації та визначення місцезнаходження протестувальників у Гонконгу. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Комуністична партія Китаю могла відслідковувати протестувальників у Гонконгу за допомогою TikTok

Деталі

Колишній керівник відділу розробки ByteDance в США Інтао Ю, заявив, що ті ж самі люди мали доступ до даних користувача в США, але компанія це звинувачення заперечує.

Ю, який працював у компанії у 2018 році, висунув звинувачення у справі про неправомірне звільнення, подане у травні до Верховного суду Сан-Франциско. У документах, поданих до суду, він вказав, що ByteDance має облікові дані «суперкористувача», які дозволяють спеціальному комітету членів Комуністичної партії Китаю переглядати всі дані, зібрані ByteDance, включаючи дані користувачів із США.

Облікові дані діяли як «чорний хід до будь-якого бар'єра, який ByteDance встановив для захисту даних від стеження КПК», - йдеться в документі.

Ю повідомив, що він бачив, як облікові дані використовувалися, щоб стежити за протестувальниками в Гонконгу та активістами за громадянські права, відстежуючи їх місцезнаходження та пристрої, їх мережну інформацію, ідентифікацію SIM-карток, IP-адреси та зв'язок.

У заяві ByteDance сказано, що звинувачення Ю були «безпідставними».

«Цікаво, що пан Ю жодного разу не висував подібних звинувачень за п'ять років, що минули відтоді, як у липні 2018 року його роботу у Flipagram було припинено», - заявила компанія, маючи на увазі додаток, який ByteDance пізніше закрив за ділових причин.

Доповнення

TikTok знаходиться під пильною увагою в США і в усьому світі щодо того, як він обробляє дані і чи становить він загрозу національній безпеці.

У материковому Китаї ByteDance управляє Douyin, орієнтованим на внутрішній ринок. TikTok — це глобальна програма, доступна в більшості інших країн. Він також був доступний у Гонконгу, поки TikTok не пішов з ринку у 2020 році після введення радикального закону про національну безпеку.

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