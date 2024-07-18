В Китае в 14-этажном универмаге вспыхнул пожар, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В среду вечером во время пожара в универмаге в городе Цзигун провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 16 человек.

По информации, инцидент произошел в 14-этажном доме, который находится в высокотехнологичной зоне города.

Согласно сообщениям государственных СМИ, пожар удалось ликвидировать, однако он нанес значительный материальный ущерб и окутал окрестности густым дымом.

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