В китайском городе Цзигун провинции Сычуань вспыхнул пожар в 14-этажном универмаге. В результате инцидента погибли 16 человек, нанесен значительный материальный ущерб, а окрестности окутало густым дымом.
В Китае в 14-этажном универмаге вспыхнул пожар, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В среду вечером во время пожара в универмаге в городе Цзигун провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли 16 человек.
По информации, инцидент произошел в 14-этажном доме, который находится в высокотехнологичной зоне города.
Согласно сообщениям государственных СМИ, пожар удалось ликвидировать, однако он нанес значительный материальный ущерб и окутал окрестности густым дымом.
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