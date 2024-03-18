В Кишиневе в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори

В столице Молдовы в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори, заразились пять украинских граждан, в том числе дети. Об этом сообщил 18 марта заместитель главы столичного управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан, передает Newsmaker, пишет УНН.

Детали

По словам Болокана, первых трех больных корью обнаружили в середине прошлой недели, а на следующий день количество заболевших возросло до пяти.

Все заразившиеся - граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное, - сказал чиновник

Отмечается, что центр, в котором зафиксировали вспышку вируса, закрыли на карантин на 21 день.

Мы приняли меры, чтобы сдержать распространение заболевания, ввели карантин на 21 день с момента выявления последнего случая кори. Если в эти дни обнаружим новые случаи заражения, карантин придется продлить, - добавил Болокан.

В то же время чиновник отметил, что не знает, были ли привиты от кори те, кто заразился.

У людей нет документов, и они не хотят сообщать, были ли привиты. Но из разговоров выяснилось, что только одна семья была привита, - добавил он.

Напомним

Молдова продлила временную защиту для перемещенных украинцев до 1 марта 2025 года, защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.