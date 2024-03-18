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В Кишиневе в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори
У пятерых украинских беженцев, в том числе детей, в центре для беженцев в Кишиневе, Молдова, диагностировали корь, что привело к закрытию заведения на 21 день на карантин.
Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах
Президент Зеленский провел Ставку, чтобы обсудить отчеты с фронта, поставки боеприпасов, оборонные контракты, защиту критической инфраструктуры и усилия по строительству оборонительных рубежей.
"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило значительные потери российских войск - более 600 убитых и 800 раненых во время рейдов легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях России.
Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука
Агентство по розыску и менеджменту активов начало процесс продажи за рубежом арестованной яхты бывшего народного депутата Виктора Медведчука Royal Romance, что стало первой подобной продажей арестованного актива, осуществленной агентством.
Минфин: правительство сократит почти 20 тысяч вакантных должностей в госорганах
Правительство планирует сократить количество вакантных должностей в государственных органах почти на 19,3 тысячи, чтобы уменьшить расходы и предотвратить завышение зарплат из-за избытка вакантных должностей.
Президент Румынии одобрил обучение украинских пилотов на F-16 в стране
Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил подготовку около 50 украинских пилотов на самолетах F-16 на военной базе в Румынии, а также транзит оружия для Украины через Румынию, переданного Финляндией.
После выборов мобилизация в рф может усилиться и нести более открытый характер - ГУР
Мобилизация в рф не прекратилась и может усилиться более открыто после фальшивых выборов Путина, в то время, как сопротивление его режиму продолжается с помощью различных актов неповиновения.
В Украине значительное увеличение случаев ПТСР: почти 4-кратный рост в 2023 году против довоенного уровня
Количество новых пациентов с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в электронной системе здравоохранения Украины выросло почти в четыре раза с 2021 по 2023 год, причем только за первые два месяца 2024 года было зафиксировано 3292 новых случая.
Правительство предлагает создать в Украине группы для поиска пропавших без вести во время войны
Кабинет Министров Украины предлагает создать поисковые группы для розыска лиц, пропавших без вести во время войны.
Франция не будет признавать "выборы" рф на оккупированных территориях Украины - заявление МИД
Франция осуждает незаконную организацию Россией президентских выборов на оккупированных украинских территориях и в сепаратистских регионах, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.