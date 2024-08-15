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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, последствий не фиксировали

В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, последствий не фиксировали

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 06:45  •  15476 просмотра

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Ночью над Кировоградской областью отражали атаку вражеских БПЛА. Последствий атаки на данный момент не зафиксировано.

В Кировоградской области ночью отражали вражескую атаку дронов, последствия на данный момент не зафиксированы, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Беспокойная ночь. Очередная вражеская атака. В результате противовоздушного боя сбиты все 29 вражеских БПЛА. В том числе и в небе над Кировоградщиной. На данный момент последствия не зафиксированы

- сообщил Райкович в Telegram.

В небе над Украиной ночью были уничтожены все 29 "шахедов", враг атаковал тремя ракетами Х-5915 августа 2024, 05:25 • 20285 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
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