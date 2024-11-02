В Киевской области замечено движение вражеских дронов и активность ПВО

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Киевщина!

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги - говорится в сообщении.

В Киеве работает ППО - КГВА