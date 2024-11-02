В Киевской области замечено движение вражеских дронов и активность ПВО
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны активно работают в регионе, население призывают оставаться в укрытиях.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
В Киеве работает ППО - КГВА2 ноября 2024, 10:16 • 32338 просмотров