Аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве завершены. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

По информации, аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве завершены.

После трагических событий, которые произошли в столице в результате вражеского обстрела 8 июля, спасатели и десятки единиц техники работали непрерывно, разбирая завалы и спасали людей. Всего погибло 33 человека, среди них 5 детей, и еще 121 человек пострадал, из них 10 детей. Усилиями спасателей удалось спасти 11 человек.

В Киеве завершены поисково-спасательные работы в жилом доме: Спасатели нашли тело девушки 2006 г.р.