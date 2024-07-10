Киев • УНН
33 человека, в том числе 5 детей, погибли и 121 человек, в том числе 10 детей, получили ранения в результате вражеских обстрелов в Киеве 8 июля, а спасатели спасли 11 человек после завершения неотложных аварийно-восстановительных работ.
Аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве завершены. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
По информации, аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве завершены.
После трагических событий, которые произошли в столице в результате вражеского обстрела 8 июля, спасатели и десятки единиц техники работали непрерывно, разбирая завалы и спасали людей. Всего погибло 33 человека, среди них 5 детей, и еще 121 человек пострадал, из них 10 детей. Усилиями спасателей удалось спасти 11 человек.
В Киеве завершены поисково-спасательные работы в жилом доме: Спасатели нашли тело девушки 2006 г.р.9 июля 2024, 19:38 • 22947 просмотров