Патрульные во время отработки вместе с сотрудниками ТЦК задержали в столице подозрительного мужчину, который пытался убежать. Нарушитель агрессивно себя вел, на него составили протоколы за злостное неповиновение и мелкое хулиганство, сообщили в патрульной полиции Киева в субботу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в сети Интернет распространялось видео о задержании мужчины в Киеве", - указали патрульные в соцсетях.

Патрульная полиция Киева дала разъяснение ситуации: "Сегодня, во время совместной отработки с сотрудниками центра комплектования и социальной поддержки, мы заметили подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, начал бежать. Мы быстро догнали и остановили беглеца. При этом гражданин начал агрессивно себя вести, нецензурно выражаться и толкать полицейских".

На нарушителя, как сообщается, составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение требованию полицейских) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств его доставили в управление полиции Святошинского района столицы.

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