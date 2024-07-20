Киев • УНН
Патрульная полиция Киева задержала подозрительного мужчину, который пытался убежать. Нарушитель агрессивно себя вел, за что на него составили протоколы за злостное неповиновение и мелкое хулиганство.
Патрульные во время отработки вместе с сотрудниками ТЦК задержали в столице подозрительного мужчину, который пытался убежать. Нарушитель агрессивно себя вел, на него составили протоколы за злостное неповиновение и мелкое хулиганство, сообщили в патрульной полиции Киева в субботу, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в сети Интернет распространялось видео о задержании мужчины в Киеве", - указали патрульные в соцсетях.
Патрульная полиция Киева дала разъяснение ситуации: "Сегодня, во время совместной отработки с сотрудниками центра комплектования и социальной поддержки, мы заметили подозрительного мужчину, который, увидев полицейских, начал бежать. Мы быстро догнали и остановили беглеца. При этом гражданин начал агрессивно себя вести, нецензурно выражаться и толкать полицейских".
На нарушителя, как сообщается, составили протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение требованию полицейских) и по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств его доставили в управление полиции Святошинского района столицы.
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