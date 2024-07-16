В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина
Киев • УНН
В связи с очень низкой скоростью ветра в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, поэтому рекомендуется ограничить пребывание на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости до улучшения ситуации.
В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха, в частности, является очень низкая скорость ветра.
К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
▪️ ограничить пребывание на улице;
▪️ отказаться от физической активности на открытом воздухе;
▪️ пить много воды.
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