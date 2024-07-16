В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

Слободян объяснил причины аварии на энергообъекте, из-за которой обесточены потребители в 7 областях час назад • 9145 просмотра

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