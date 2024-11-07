В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пыли из Европы: что делать жителям
Киев • УНН
В столице зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц из-за трансграничного переноса пыли из Европы. КГГА советует закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности - средний, передает УНН со ссылкой на КГГА.
«Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха - трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы», - говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что в случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать на максимум.