В Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пыли из Европы: что делать жителям

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности - средний, передает УНН со ссылкой на КГГА.

«Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха - трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы», - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать на максимум.