В Киеве состоится "Рождество в Музее под открытым небом": что подготовили организаторы
Киев • УНН
28 декабря в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины проведут праздничное мероприятие с колядками и щедривками. Посетители смогут услышать аутентичные поздравления и выступления фольклорных коллективов Киевщины.
28 декабря в столице, на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины, состоится праздничное мероприятие «Рождество в Музее под открытым небом». Событие посвящено сохранению и популяризации украинской народной культуры. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, передает УНН.
Детали
Гостей мероприятия ждет насыщенная программа с участием фольклорных коллективов Киевщины. Посетители смогут насладиться звучанием традиционных колядок и щедривок, а также услышать аутентичные поздравления, которые воспроизводят уникальный дух украинского Рождества.
Организаторы отмечают, что главная цель события - сохранение и популяризация национальных традиций, передача их будущим поколениям. Мероприятие станет прекрасной возможностью для всех желающих окунуться в атмосферу украинского праздника, почувствовать многогранность культурного наследия и его роль в формировании национальной идентичности.
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