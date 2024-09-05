В Киеве прогремел взрыв, работает противовоздушная оборона
Киев • УНН
В столице Украины был слышен взрыв. По сообщению КГВА и мэра Кличко, в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
В Киеве был слышен взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
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В столице работают силы противовоздушной обороны, сообщили в КГВА и городской голова Кличко.
На Полтавщині під час повітряної тривоги чули вибухи. В ОВА запевняють - влучань не зафіксовано4 сентября 2024, 18:46 • 55928 просмотров