В Киеве попрощались с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте
Киев • УНН
В центральной синагоге Киева почтили память Матитьягу Самборского, сына главного раввина Украины. Он погиб на фронте через неделю после рождения дочери, оставив после себя новорожденного ребенка.
Сегодня, 12 сентября в центральной синагоге Киева попрощались с Матитьягу Самборским, сыном главного раввина Украины Моше Асмана, который погиб на фронте. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
На фронте погиб Матитьягу Самборский - это сын главного раввина Украины Моше Асмана. Сегодня, 12 сентября его почтили в центральной синагоге Киева.
Раввин рассказал, что вместе с женой усыновили мальчика по имени Антон в 2002 году, когда ему было 11 лет, и дали ему еврейское имя - Матитьягу.
В мае этого года у него родилась дочь, а через неделю его призвали в армию. О его гибели стало известно еще в конце августа.
Напомним
Вора в УНН сообщили, что на фронте погиб сын главного раввина Украины Моше Асмана - Матитьягу Самборский.