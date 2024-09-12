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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве попрощались с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте

В Киеве попрощались с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 13:25  •  8665 просмотра

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В центральной синагоге Киева почтили память Матитьягу Самборского, сына главного раввина Украины. Он погиб на фронте через неделю после рождения дочери, оставив после себя новорожденного ребенка.

Сегодня, 12 сентября в центральной синагоге Киева попрощались с Матитьягу Самборским, сыном главного раввина Украины Моше Асмана, который погиб на фронте. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне. 

На фронте погиб Матитьягу Самборский - это сын главного раввина Украины Моше Асмана. Сегодня, 12 сентября его почтили в центральной синагоге Киева. 

Раввин рассказал, что вместе с женой усыновили мальчика по имени Антон в 2002 году, когда ему было 11 лет, и дали ему еврейское имя - Матитьягу.

В мае этого года у него родилась дочь, а через неделю его призвали в армию. О его гибели стало известно еще в конце августа.

Напомним 

Вора в УНН сообщили, что на фронте погиб сын главного раввина Украины Моше Асмана - Матитьягу Самборский. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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