В Киеве попрощались с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте

Сегодня, 12 сентября в центральной синагоге Киева попрощались с Матитьягу Самборским, сыном главного раввина Украины Моше Асмана, который погиб на фронте. Пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

На фронте погиб Матитьягу Самборский - это сын главного раввина Украины Моше Асмана. Сегодня, 12 сентября его почтили в центральной синагоге Киева.

Раввин рассказал, что вместе с женой усыновили мальчика по имени Антон в 2002 году, когда ему было 11 лет, и дали ему еврейское имя - Матитьягу.

В мае этого года у него родилась дочь, а через неделю его призвали в армию. О его гибели стало известно еще в конце августа.

Напомним

Вора в УНН сообщили, что на фронте погиб сын главного раввина Украины Моше Асмана - Матитьягу Самборский.