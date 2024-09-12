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У Києві попрощались із сином головного рабина України, який загинув на фронті

У Києві попрощались із сином головного рабина України, який загинув на фронті

Київ • УНН

 • 16619 перегляди

У центральній синагозі Києва вшанували пам'ять Матітьягу Самборського, сина головного рабина України. Він загинув на фронті через тиждень після народження доньки, залишивши після себе новонароджену дитину.

Сьогодні, 12 вересня у центральній синагозі Києва попрощалися з Матітьягу Самборським, сином головного рабина України Моше Асмана, який загинув на фронті. Пише УНН з посиланням на Суспільне. 

На фронті загинув Матітьягу Самборський — це син головного рабина України Моше Асмана. Сьогодні, 12 вересня його вшанували у центральній синагозі Києва. 

Рабин розповів, що разом із дружиною всиновили хлопчика на ім'я Антон у 2002 році, коли йому було 11 років, і дали йому єврейське ім'я — Матітьягу.

У травні цього року в нього народилася донька, а через тиждень його призвали до армії. Про його загибель стало відомо ще наприкінці серпня.

Нагадаємо 

Вора в УНН повідомили, що на фронті загинув син головного рабина України Моше Асмана — Матітьягу Самборський. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна

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