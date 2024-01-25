В Киеве "оцифровали" более 200 тысяч деревьев
Киев • УНН
В столице сейчас "оцифрованы" все деревья вдоль улиц десяти районов столицы
В Киеве уже "оцифровали" более 200 тысяч деревьев для соответствующей онлайн-карты. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.
Детали
Как сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопив, в столице продолжается работа по наполнению онлайн-карты деревьев, находящихся на балансе города. "По состоянию на 25 января в столице "оцифровано" более 203 тысяч зеленых насаждений", - указали в КГГА.
"Этот ресурс поможет понять, сколько деревьев в столице, в каком состоянии они находятся. Речь идет обо всех балансовых территориях города – а значит как об уличных насаждениях, так и деревьях, растущих в парках и скверах", - отметил Прокопив.
По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, сейчас "оцифрованы" все деревья вдоль улиц десяти районов столицы. В некоторых районах работа полностью завершена также и в парках и скверах.
"Сейчас наши коллеги из коммунальных предприятий заканчивают "оцифровывать" деревья в парках и скверах столицы. Замечательные результаты имеем в Деснянском районе, где работа по наполнению карты уже полностью завершена. Также хорошие результаты показывают Соломенский, Святошинский и Днепровский районы – там наполнение почти завершено", – сказал Возный.
Он отметил, что параллельно с наполнением карты идет работа с соответствующими структурными подразделениями КГГА и правоохранительными органами по безопасному обнародованию ресурса для широкого круга пользователей.
Дополнение
Онлайн-карта будет содержать фотографию каждого" оцифрованного " дерева, информацию о его местонахождении, виде, диаметре ствола и высоте.
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