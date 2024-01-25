У Києві "оцифрували" понад 200 тисяч дерев
Київ • УНН
У столиці наразі "оцифровані" всі дерева вздовж вулиць десяти районів столиці
У Києві вже "оцифрували" понад 200 тисяч дерев для відповідної онлайн-мапи. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.
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Як повідомив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів, у столиці триває робота з наповнення онлайн-мапи дерев, що перебувають на балансі міста. "Станом на 25 січня у столиці "оцифровано" понад 203 тисячі зелених насаджень", - вказали у КМДА.
"Цей ресурс допоможе зрозуміти, скільки дерев у столиці, в якому стані вони перебувають. Ідеться про всі балансові території міста – а отже як про вуличні насадження, так і дерева, що ростуть у парках і скверах", – зазначив Прокопів.
За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, наразі "оцифровані" всі дерева вздовж вулиць десяти районів столиці. У деяких районах робота повністю завершена також і в парках та скверах.
"Зараз наші колеги з комунальних підприємств закінчують "оцифровувати" дерева в парках та скверах столиці. Чудові результати маємо в Деснянському районі, де робота з наповнення карти вже повністю завершена. Також гарні результати показують Солом’янський, Святошинський та Дніпровський райони – там наповнення майже завершене", – сказав Возний.
Він відзначив, що паралельно з наповненням карти йде робота з відповідними структурними підрозділами КМДА та правоохоронними органами щодо безпечного оприлюднення ресурсу для широкого кола користувачів.
Доповнення
Онлайн-мапа міститиме фотографію кожного "оцифрованого" дерева, інформацію про його місцезнаходження, вид, діаметр стовбуру та висоту.