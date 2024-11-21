В Киеве отменили аварийные отключения света - КГВА
Киев • УНН
В столице 21 ноября отменили аварийные отключения электроэнергии и перешли на почасовые. КГВА предупреждает о возможном возвращении к отключениям по графикам из-за изменений в энергосистеме.
В столице утром 21 ноября отменили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в КГВА передает УНН.
По состоянию на эту минуту аварийные отключения электроэнергии отменены. Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями
Перед этим в КГВА сообщали, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. «Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений. Но нужно быть готовым, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам», - добавили в КГВА.
Ранее
Сообщалось, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго начали применять экстренные отключения электроэнергии.