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В Киеве отменили аварийные отключения света - КГВА

В Киеве отменили аварийные отключения света - КГВА

Киев  •  УНН

 • 6475 просмотра

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В столице 21 ноября отменили аварийные отключения электроэнергии и перешли на почасовые. КГВА предупреждает о возможном возвращении к отключениям по графикам из-за изменений в энергосистеме.

В столице утром 21 ноября отменили аварийные отключения электроэнергии, сообщили в КГВА передает УНН.

По состоянию на эту минуту аварийные отключения электроэнергии отменены. Энергетики переходят на почасовые отключения. Следите за следующими сообщениями

- говорится в сообщении КГВА в 8:36.

Перед этим в КГВА сообщали, что текущая ситуация в энергосистеме позволяет сегодня отменить в столице отключения электроэнергии для бытовых потребителей. «Энергетики готовятся к отмене аварийных и стабилизационных отключений. Но нужно быть готовым, что ситуация в энергосистеме может измениться и город вернется к отключениям электроснабжения по графикам», - добавили в КГВА.

Ранее 

Сообщалось, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго начали применять экстренные отключения электроэнергии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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