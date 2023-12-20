В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу по Дегтяревскому путепроводу
Киев • УНН
Движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу в Киеве открыто, сообщил городской голова Виталий Кличко. Обновленная конструкция имеет увеличенные габариты и большую пропускную способность и будет полностью завершена весной следующего года.
Сегодня в столице открыли движение по Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
Детали
Построен путепровод был в 1963 году. И с тех пор его капитально не обновляли, объект находился в аварийном состоянии.
"Теперь это - фактически новый объект", - заявил Кличко.
По его словам, специалисты разобрали конструкции путепровода, фундамент и заменили на новые с улучшенными характеристиками.
Как отметил Кличко, новый путепровод на 1м выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода - 36 м вместо 33 м.
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Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы и усилили монолитные плиты полотна.
Открыто движение и по заездам и съездам с нового путепровода.
Также Кличко сообщил, что весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.
Напомним
В мае 2023-го года в КГГА сообщали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода должны завершить до конца 2024-го.
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В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу по Дегтяревскому путепроводу
Движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу в Киеве открыто, сообщил городской голова Виталий Кличко. Обновленная конструкция имеет увеличенные габариты и большую пропускную способность и будет полностью завершена весной следующего года.
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