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В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу по Дегтяревскому путепроводу

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 11:11  •  25190 просмотра

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Движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу в Киеве открыто, сообщил городской голова Виталий Кличко. Обновленная конструкция имеет увеличенные габариты и большую пропускную способность и будет полностью завершена весной следующего года.

Сегодня в столице открыли движение по Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН

Детали 

Построен путепровод был в 1963 году. И с тех пор его капитально не обновляли, объект находился в аварийном состоянии.

"Теперь это - фактически новый объект", - заявил Кличко.

По его словам, специалисты разобрали конструкции путепровода, фундамент и заменили на новые с улучшенными характеристиками.

Как отметил Кличко, новый путепровод на 1м выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода - 36 м вместо 33 м.

Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки

- указал Кличко.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы и усилили монолитные плиты полотна.

Открыто движение и по заездам и съездам с нового путепровода.

Также Кличко сообщил, что весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.

Напомним

В мае 2023-го года в КГГА сообщали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода должны завершить до конца 2024-го. 

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