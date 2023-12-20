В Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу по Дегтяревскому путепроводу

Сегодня в столице открыли движение по Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Детали

Построен путепровод был в 1963 году. И с тех пор его капитально не обновляли, объект находился в аварийном состоянии.

"Теперь это - фактически новый объект", - заявил Кличко.

По его словам, специалисты разобрали конструкции путепровода, фундамент и заменили на новые с улучшенными характеристиками.

Как отметил Кличко, новый путепровод на 1м выше, чем предыдущий. Ширина сооружения увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода - 36 м вместо 33 м.

Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки - указал Кличко.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы и усилили монолитные плиты полотна.

Открыто движение и по заездам и съездам с нового путепровода.

Также Кличко сообщил, что весь комплекс работ, а именно - устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории возле съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.

Напомним

В мае 2023-го года в КГГА сообщали, что основные работы по реконструкции Шулявского путепровода должны завершить до конца 2024-го.

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