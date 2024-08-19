В Киеве обнаружили незаконно построенный храм на территории воинской части

Во время проведения внутреннего аудита на территории воинской части в городе Киеве был выявлен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм. Об этом заявили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Как выяснили впоследствии, владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.

Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц - признали в Минобороны Украины.

Сейчас министерство обороны во взаимодействии с Министерством юстиции Украины устранило нарушения законности в сфере государственной регистрации.

В ведомстве добавляют, что храм уже передан Службе военного капелланства Вооруженных сил Украины, где он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей.

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