В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню

Вечером в воскресенье, 7 апреля, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие на фуникулере. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мужчина разбил стекло фуникулера и порезал им горло другому парню.

Из-за инцидента фуникулер вынужденно остановлен. На место приехала скорая полиция.

Как пишут телеграм-каналы, раненый парень скончался на месте, он потерял много крови.

Нападавшего задержали на месте.

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