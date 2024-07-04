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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве из-за жары снова ограничено движение грузовиков

В Киеве из-за жары снова ограничено движение грузовиков

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 10:31  •  794 просмотра

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Из-за жары в Киеве снова ограничили движение грузовиков, запретив движение автомобилей весом более 24 тонн, когда температура воздуха превышает +28 градусов по Цельсию, чтобы сохранить дорожное покрытие.

В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары, предупредили в патрульной полиции столицы в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 4-го июля, на территории столицы введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию", - сообщили патрульные.

Отмечается, что запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - указали в патрульной полиции.

Сезонные ограничения для грузовиков в жару будут действовать с 1 июля27 июня 2024, 06:48 • 10562 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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