В Киеве из-за жары снова ограничено движение грузовиков
Киев • УНН
Из-за жары в Киеве снова ограничили движение грузовиков, запретив движение автомобилей весом более 24 тонн, когда температура воздуха превышает +28 градусов по Цельсию, чтобы сохранить дорожное покрытие.
В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары, предупредили в патрульной полиции столицы в четверг, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 4-го июля, на территории столицы введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию", - сообщили патрульные.
Отмечается, что запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.
"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - указали в патрульной полиции.
Сезонные ограничения для грузовиков в жару будут действовать с 1 июля27 июня 2024, 06:48 • 10562 просмотра