В Киеве из-за жары снова ограничено движение грузовиков

В Киеве снова ограничили движение грузовиков из-за жары, предупредили в патрульной полиции столицы в четверг, пишет УНН.

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"Сегодня, 4-го июля, на территории столицы введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию", - сообщили патрульные.

Отмечается, что запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

"Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", - указали в патрульной полиции.

Сезонные ограничения для грузовиков в жару будут действовать с 1 июля