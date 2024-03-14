В Киеве из-за ДТП на Кольцевой дороге образовалась пробка

На Кольцевой дороге в Киеве произошло ДТП, в направлении Жулянского путепровода затруднено движение транспорта, сообщили в патрульной полиции столицы в четверг, пишет УНН.

Детали

"В Киеве в связи с ДТП на Кольцевой дороге движение транспорта затруднено в направлении Жулянского путепровода", - говорится в сообщении патрульной полиции в Telegram.

Как видно на обнародованном фото, один из автомобилей перевернулся.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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