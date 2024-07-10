Киев • УНН
Авария грузовика на Берестейском проспекте в Киеве вызвала перебои в движении в направлении станции метро "Житомирская".
В Киеве ДТП на Берестейском проспекте вызвало сложности с движением транспорта в направлении станции метро "Житомирская", сообщили в патрульной полиции столицы в среду, пишет УНН.
Детали
"В связи с ДТП на проспекте Берестейском движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Житомирская", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.
Патрульные призвали учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
На обнародованном патрульными фото с места происшествия видно грузовик.
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