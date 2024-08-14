В Хмельницком сообщили о заминировании госучреждения - СМИ
Киев • УНН
В Хмельницком поступила информация о заминировании государственного учреждения. На месте работают соответствующие службы, люди эвакуированы, сообщила представительница Нацполиции.
В Хмельницком 14 августа поступила информация о заминировании государственного учреждения. Об этом рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега, передает УНН со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".
Детали
По словам Глеги, на месте работают все соответствующие службы, которые обследуют помещение.
Как сообщается, людей эвакуировали.
Напомним
В начале июня в Ровно из-за анонимного сообщения о минировании здания областной государственной администрации эвакуировали всех работников.
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