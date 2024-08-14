В Хмельницком сообщили о заминировании госучреждения - СМИ

В Хмельницком 14 августа поступила информация о заминировании государственного учреждения. Об этом рассказала начальница сектора коммуникации главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега, передает УНН со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Детали

По словам Глеги, на месте работают все соответствующие службы, которые обследуют помещение.

Как сообщается, людей эвакуировали.

Напомним



В начале июня в Ровно из-за анонимного сообщения о минировании здания областной государственной администрации эвакуировали всех работников.