В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

Российский обстрел центра Херсона повредил троллейбусную сеть, что привело к приостановке движения электротранспорта в городе, сообщил в четверг глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

В результате обстрела Центрального района Херсона российскими войсками с временно оккупированного левого берега повреждена троллейбусная контактная сеть, из-за чего движение электротранспорта в городе остановлено - написал Мрочко в Telegram.

По его словам, специалисты КП "Херсонэлектротранс" завершат восстановительные работы, "как только позволит ситуация с безопасностью".

Он призвал людей учесть это при планировании перемещений по городу.

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