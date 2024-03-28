В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  40061 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  38329 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  61172 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  133885 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139719 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143031 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152060 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127157 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139872 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126566 просмотра

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21 марта 2024, 11:56  •  541647 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  493246 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  507980 просмотра

В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

Российский обстрел центра Херсона повредил троллейбусную линию, что привело к приостановке движения электротранспорта в городе до безопасного проведения ремонтных работ.

Общество •   •  1912 просмотра
В Херсоне остановили движение троллейбусов из-за повреждений в результате российских обстрелов

Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

В Херсоне российские оккупанты убили водителя такси и ранили двух пассажиров.

Война •   •  2989 просмотра
Армия рф обстреляла такси в Херсоне, убив водителя и ранив пассажиров - ОВА

Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль

Украина подала Польше предложения по строительству автомагистрали Краковец-Львов-Броды-Ровно, и проект уже обсуждается между министерствами и польским бизнесом, который проявляет интерес к нему.

Экономика •   •  2976 просмотра
Украина предоставила Польше свои предложения по строительству автострады "Краковец-Львов-Броды-Ровно" - Шмыгаль

"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область

Национальный тур "Кино для победы!" провел кинопоказ в Рудках Самборского района Львовской области, показав художественный фильм "Братья. Последняя исповедь" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Общество •   •  3047 просмотра
"Кино ради Победы!": киномобиль посетил Львовскую область

россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов

россияне создали специальные подразделения для "промывки мозгов" населения в зонах боевых действий, отрезая его от правдивой информации и подавая лишь то, что нужно в нужный момент.

Война •   •  4490 просмотра
россияне создали подразделения для "промывки мозгов" - Буданов

ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

В ЕС планируют предложить совместные инициативы по закупке вооружений до конца апреля и активизировать усилия по предоставлению следующего транша военной помощи Украине объемом 500 млн евро, а также продолжат обсуждение обязательств по безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины.

Война •   •  5065 просмотра
ЕС наработал дальнейшие шаги для поддержки Украины, предложит план закупок вооружений до конца апреля - Politico

россия готовит законопроект для запрета украинской литературы на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

россияне борются со всем украинским на оккупированных территориях и планируют законодательно запретить украинскую литературу, разработав законопроект о регулировании библиотечных фондов и изъятии из них книг, которые считаются "информационными агентами".

Война •   •  6135 просмотра
россия готовит законопроект для запрета украинской литературы на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование

Более 60% украинцев выступают против предоставления налоговым органам доступа к банковской тайне и взыскания налогового долга без решения суда, ссылаясь на беспокойство относительно усиления фискального давления и коррупционных рисков.

Общество •   •  6413 просмотра
Более 60% украинцев против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда - исследование

"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина не сможет полностью уничтожить российскую пропаганду из-за огромных финансовых и человеческих ресурсов россии во многих странах мира.

Война •   •  7005 просмотра
"Это огромная машина": Буданов рассказал о российской пропаганде

В Киевской области спасли двоих детей из горящего дома

В селе Гоголев Киевской области загорелся жилой дом, в результате чего погибли мать и ребенок, еще двое детей были спасены, одного из них госпитализировали.

Общество •   •  6244 просмотра
В Киевской области спасли двоих детей из горящего дома