В Херсоне задержали коллаборанта, который во время оккупации охранял российский застенок

В Херсоне задержали еще одного коллаборанта, который во время оккупации города охранял одну из российских застенков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Отмечается, что время освобождения областного центра задержанный сжег враждебное "удостоверение тюремного надзирателя" и переехал на съемную квартиру, чтобы "замести следы".

Таким образом он планировал скрываться до января 2025 года, когда ему исполнится 60 лет, а затем выехать за границу как переселенец с юга Украины.

Однако коллаборационист этого не дождался - сотрудники СБУ разыскали его и задержали во временном помещении.

При обыске в доме задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами его преступных действий, а также форменная одежда российского образца, которую ему выдали оккупанты.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества - резюмировали в СБУ.

В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев

Дополнение

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения рф он работал инженером-электромехаником на местном предприятии.

Но после захвата Херсона мужчина добровольно вступил в "администрацию" российской тюрьмы, которая действовала в захваченной в то время местной исправительной колонии.

Там его назначили "младшим инспектором отдела надзора и безопасности" оккупационного учреждения.

На этой "должности" он охранял камеры, в которых держали заключенных участников движения сопротивления в регионе. В застенках россияне пытали украинских патриотов и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с агрессором.

Напомним

Коллаборанта из Харьковщины, который помогал рф, фиксируя места дислокации украинских войск и помогая на российских блокпостах, задержали при попытке побега на оккупированную территорию. Теперь мужчине грозит до 12 лет заключения.