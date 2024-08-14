В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек
Киев • УНН
В больницу доставлен 61-летний мужчина с минно-взрывной травмой после обстрела Днепровского района Херсона. Ранее сообщалось об одном погибшем и двух раненых, которые находились на улице во время атаки.
В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек, сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Доставлен в больницу еще один раненый в результате недавнего вражеского обстрела Днепровского района Херсона. У мужчины 61 года предварительно минно-взрывная травма. Сейчас врачи его дообследуют
По его словам, погибший и двое раненых на момент удара россиян находились на улице.
Ранее Мрочко сообщил, что "около 13.00 российские оккупанты дронами атаковали Днепровский район Херсона". Предварительно было известно об одном погибшем и одном раненом. Травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина лет 60. 75-летнего мужчину госпитализировали. У него взрывная травма и осколочное ранение.
А еще раньше глава ГВА отмечал, что был госпитализирован 62-летний мужчина, который обратился к медикам за помощью. "Около 10.30 в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе Херсона он получил взрывную травму и осколочное ранение спины", - сообщал Мрочко.
Окупанти вдарили із дронів по Херсону: є загиблий та поранені 14 августа 2024, 11:03 • 25537 просмотров