Оккупанты ударили из дронов по Херсону: есть погибший и раненые

российские оккупанты атаковали с беспилотников херсонцев, которые находились на улице. Известно об одном погибшем и двух раненых. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего... Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него - взрывная травма, повреждения головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома. Еще один горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение голени - написал Прокудин.

Председатель ОВА указал, что травмированным оказывается необходимая медпомощь.

Дополнение

Утром российские войска атаковали Херсон и пригород. В результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек, включая 15-летнюю девушку.