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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили из дронов по Херсону: есть погибший и раненые

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14 августа 2024, 11:03  •  24519 просмотра

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Российские оккупанты атаковали Херсон беспилотниками. В результате нападения погиб один человек, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

российские оккупанты атаковали с беспилотников херсонцев, которые находились на улице. Известно об одном погибшем и двух раненых. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН

К сожалению, травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Мои соболезнования родным и близким погибшего... Также в больницу доставили 62-летнего мужчину. У него - взрывная травма, повреждения головного мозга, осколочные ранения головы и церебральная кома. Еще один горожанин, 75 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение голени

- написал Прокудин. 

Председатель ОВА указал, что травмированным оказывается необходимая медпомощь.

Дополнение 

Утром российские войска атаковали Херсон и пригород. В результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек, включая 15-летнюю девушку. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон
polshaПольша
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