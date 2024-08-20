В Херсоне снова слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на Общественное.

Городская и областная власть пока информацию не комментирует.

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Ранее председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что за сегодняшний день в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 7 мужчин, двое - 36, 48, 53, 62, 70 лет и 14-летний парень.

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«Подавляющее большинство пострадавших из Днепровского района Херсона. Травмы средние и легкие. Всем оказана необходимая медицинская помощь», - сообщил глава МВА.

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