Киев • УНН
В Херсоне снова раздаются взрывы. Ранее сообщалось о 7 раненых в результате обстрелов со стороны российских войск, включая 14-летнего парня. Большинство пострадавших из Днепровского района города.
В Херсоне снова слышны взрывы, передает УНН со ссылкой на Общественное.
Городская и областная власть пока информацию не комментирует.
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Ранее председатель Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что за сегодняшний день в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получили ранения 7 мужчин, двое - 36, 48, 53, 62, 70 лет и 14-летний парень.
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«Подавляющее большинство пострадавших из Днепровского района Херсона. Травмы средние и легкие. Всем оказана необходимая медицинская помощь», - сообщил глава МВА.
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