россияне сбросили взрывчатку с дрона на Херсон: ранен 53-летний мужчина

Вечером, 20 августа, войска рф сбросили взрывчатку с дрона в Днепровском районе Херсона. В результате инцидента ранения получил 53-летний мужчина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Около шести часов вечера оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Днепровском районе Херсона.Взрывную травму и обломочное ранение ноги получил 53-летний мужчина - говорится в заявлении ОВА.

В ведомстве добавляют, что мужчину в состоянии средней тяжести его доставили в больницу для оказания медпомощи.

Напомним

В пригороде Херсона в результате атаки российских беспилотников пострадали двое мужчин. 62-летний житель Киндейки и 36-летний житель Садового получили взрывные травмы и осколочные ранения.