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В Херсоне пожар на газовой сети из-за российского обстрела

Киев  •  УНН

23 декабрь 2023, 17:49  •  8844 просмотра

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российские войска атаковали Херсон, повредив газовую сеть и вызвав пожар. Также пострадало медицинское учреждение.

Из-за российского обстрела повреждена критическая инфраструктура Херсона. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Оккупанты ударили gо критической инфраструктуре Херсона. Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар

- написал Александр Прокудин.

Также он сообщил, что под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений.

Напомним

российские войска атаковали Херсон в 18:00, вызвав мощные взрывы и пожары в жилых кварталах.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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