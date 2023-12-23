В Херсоне пожар на газовой сети из-за российского обстрела
Киев • УНН
российские войска атаковали Херсон, повредив газовую сеть и вызвав пожар. Также пострадало медицинское учреждение.
Из-за российского обстрела повреждена критическая инфраструктура Херсона. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Оккупанты ударили gо критической инфраструктуре Херсона. Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар
Также он сообщил, что под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений.
Напомним
российские войска атаковали Херсон в 18:00, вызвав мощные взрывы и пожары в жилых кварталах.
В Херсоне пожар на газовой сети из-за российского обстрела
российские войска атаковали Херсон, повредив газовую сеть и вызвав пожар. Также пострадало медицинское учреждение.
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