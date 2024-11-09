В Харькове зафиксировано попадание авиабоеприпаса: что известно о последствиях
Киев • УНН
На пересечении двух районов Харькова произошел прилет управляемого авиационного боеприпаса, который повредил дорожное покрытие. Экстренные службы работают на месте инцидента, информации о пострадавших нет.
В Харькове зафиксирован прилет управляемого авиационного боеприпаса на пересечении двух районов. Об этом сообщает городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, снаряд попал в дорожное покрытие, вызвав локальные разрушения транспортной инфраструктуры.
По состоянию на данный момент, информации о пострадавших не поступало. На месте инцидента работают экстренные службы, а также представители местной власти, которые оценивают масштабы разрушений и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в городе прогремели взрывы.
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